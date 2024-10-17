طهران تحذّر تل أبيب من ضربة مؤلمة

العالم - بانوراما

وأكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن عملية الوعد الصادق اثنين كانت تحذيرا فقط ونموذجا مصغرا لما تستطيع إيران إنجازه بما لديها من قوة.



وخلال مراسم تشييع جثمان الشهيد عباس نيلفروشان في مدينة أصفهان وسط ايران، قال سلامي إن ايران ستوجه ضربة قاسية ومؤلمة للعدو في مواقعه اذا استهدف الأراضي أو القادة أو المصالح الإيرانية، محذرا العدو من أي حماقة جديدة.



وأكد اللواء سلامي أن الأعداء يظنون أنهم باستهدافهم قادة المقاومة سيحققون أهدافهم، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك.

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