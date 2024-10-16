وزير الخارجية الإيراني يصل القاهرة + فيديو

العالم - إيران

وقال عراقجي لدى وصوله إنّه سيبحث مع المسؤولين المصريين آخر تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، موضحا أن زيارته تأتي في اطار المشاورات الاقليمية الرامية لإنهاء العدوان.

وكان وزير الخارجية الإيراني بحث مع ملك الأردن عبدالله الثاني في العاصمة عمان آخر التطورات وتقوية العلاقات بين البلدين.

ودعا عراقجي دول المنطقة الى اتخاذ إجراءات جماعية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، والحيلولة دون اتساع نطاق الحرب، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وهذه هي الوجهة الثامنة في جولات وزير الخارجية الايراني الإقليمية في سياق استمرار الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الصهيونية على غزة ولبنان، بعد أن زار كلا من الأردن وعمان وقطر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان.