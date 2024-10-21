العالم - باختصار

القناة بثت تقريرا بعنوان"ألفية الخلاص من الإرهابيين في إشارة إلى قادة قوى المقاومة".

التقرير نال من الشهداء القادة اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والسيد حسن نصر الله.

التقرير الذي أعده المدعو محمد المشاري نال من الشهيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس .

تقرير إم بي سي"أثار غضب العراقيين الذين اقتحموا مبنى مكتب القناة في العاصمة بغداد.

العراقيون الغاضبون من إنحياز القناة للإحتلال الإسرائيلي قاموا بتكسير مكتبها وإشعال النار فيه.

الغضب وصل الى المستويات الرسمية، حيث أعلنت هيئة الإعلام والإتصالات العراقية إلغاء رخصة القناة.

هيئة الإعلام العراقية: بالنظر لتطاول القناة على الشهداء القادة نؤكد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الهيئة أوكلت إلى جهازها التنفيذي إلغاء رخصة العمل الممنوحة للقناة السعودية وايقاف عملها.

غضب العراقيين دفع بالسلطات السعودية إلى إتخاذ إجراءات لامتصاص النقمة من قناه “إم بي سي".

الهيئة العامة لتنظيم الاعلام السعودية أعلنت إحالة مسؤولين في القناة للتحقيق على خلفية التقرير .

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية: نؤكد مدى إلتزام وسائل الإعلام بالأنظمة وبضوابط المحتوى.

الناشطون على مواقع التواصل اطلقوا حملة"قاطعوا قنوات “إم بي سي"رفضا لتحيز الشبكة للإحتلال الإسرائيلي.

الحملة توسعت للمطالبة بمقاطعة كل القنوات العربية التي تغطي على جرائم الغحتلال في غزة ولبنان.

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