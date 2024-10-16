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إعلام الاحتلال: 3 قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء المعارك عند الحدود مع لبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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