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مصادر لبنانية: 3 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة طيردبا في صور جنوبي البلاد

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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