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5 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال منزلا في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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