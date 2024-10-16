كاتس يدعو ألمانيا لمواصلة توريدات الأسلحة لفلسطين المحتلة

العالم-فلسطين المحتلة

وقال كاتس في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الأربعاء: "آمل بأن تقدم ألمانيا لإسرائيل كل ما تحتاج إليه. علنيا بإمكاني أن أقول إننا نبيع أنظمة "القبة الحديدية" لألمانيا بقيمة حوالي 4.5 مليار يورو. وهذا مهم للغاية، ونحن نزود ألمانيا بكل ما تحتاج إليه".

وأضاف الوزير الصهيوني أن ألمانيا تتحمل المسؤولية عن دعم "إسرائيل" وأمنها، مشيرا إلى أن "الوقت قد حان لذلك الآن".

وأكد: "نقدم أسلحة أكثر بكثير لألمانيا مما يجب أن تقدمه ألمانيا لإسرائيل".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد في وقت سابق أن ألمانيا ستواصل توريدات الأسلحة لتل ابيب على الرغم من انتقاد عملياتها العسكرية في قطاع غزة ولبنان.

ودعا شولتس "إسرائيل" للالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات ضد حماس وحزب الله.