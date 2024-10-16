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إعلام الاحتلال: تم إخطار من تبقى في كريات شمونة بالاستعداد لإخلائهم إلى طبريا بعد القصف الأخير من لبنان

الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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