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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل شمالي فلسطين المحتلة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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