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مصادر لبنانية: قصف إسرائيلي مكثف على بلدات مركبا والعديسة وكفركلا الجنوبية

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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