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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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