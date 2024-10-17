عراقجي: الجزر الثلاث كانت دائماً وستظل إلى الأبد جزءا من إيران

العالم - ايران

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منشور على منصة إكس: إن الجزء المتعلق بإيران في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس تعاون الخليج الفارسي يحمل في طياته رسائل عديدة.

وأضاف، من وجهة نظرنا، من الواضح أن الطريق نحو التعاون القائم على الاحترام، والذي اقترحناه في اجتماعات مختلفة، بما في ذلك في نيويورك، قوبل الآن برغبة أوروبا في "المواجهة" - من خلال فرض عقوبات على الرحلات الجوية المدنية وتوجيه تهمة عبثية بـ"الاحتلال" إلى إيران!

وأكد عراقجي أن الجزر الثلاث كانت دائمًا وستظل إلى الأبد جزءا من إيران.

وأضاف، إن عهد السياسة الخبيثة "فرق تسد" التي يتبعها الأوروبيون في منطقتنا قد انتهى منذ زمن بعيد.