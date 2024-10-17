الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية تهاجم بالمسيرات هدفا حيويا في أم الرشراش بالاراضي المحتلة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :