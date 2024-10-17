الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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وزير الخارجية الايراني: لقد ولى زمن "فرق تسد" الذي يمارسه الاوروبيون في منطقتنا والجزر الثلاث كانت تابعة لايران دائما وستبقى كذلك الى الابد

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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