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كتائب الاقصى تتصدى لقوات الاحتلال بنابلس بالاسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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