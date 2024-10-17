روسيا: الولايات المتحدة تزود ’إسرائيل’ بالأسلحة وتوفر الغطاء السياسي لجرائمها

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "واشنطن، دون أن تأخذ بعين الاعتبار رأي المجتمع الدولي، تزود حليفها في الشرق الأوسط بالأسلحة بشكل مستمر، وتوفر له الغطاء السياسي وتعرقل أي محاولات من قبل مجلس الأمن الدولي لوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية العديمة الرحمة، المسؤولة عن الجرائم العديدة ضد الشعب الفلسطيني".

زاخاروفا: واشنطن تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل ما يحدث في الشرق الأوسط الآن

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة "تتحمل المسؤولية المباشرة" عن كل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط حاليا.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "خطر حرب كبيرة لا يزال قائما. وإن القوة الخارجية التي بوسعها أن تمارس تأثيرا من شأنه أن يعيد القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية إلى صوابها، وهي الولايات المتحدة، تتهرب من المسؤولية المباشرة".

وتابعت قائلة: "لأن كل ما يحدث في المنطقة في هذا السياق هو مجال المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة".

وأضافت أن الولايات المتحدة "المستفيد الرئيسي مما تقوم به القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية الآن، عندما تمحو قطاع غزة من على وجه الأرض وتقتحم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وتدمر لبنان وتوجه الضربات إلى سوريا وتهدد إيران".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على مواقع المقاومة الاسلامية "حزب الله" في لبنان، واندلاع الإبادة الجماعية،وارتكاب "جرائم حرب" ضد المدنيين في قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.