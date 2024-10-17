عشرات الشهداء والجرحى بأنحاء القطاع واستمرار حصار جباليا

العالم - فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وتواصل قوات الاحتلال توغلها في شمال غزة لليوم الـ13 تواليا وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وحصار وتجويع خاصة لمخيم جباليا وعزل كامل للمحافظة عن غزة.

واستشهد 5 مواطنين جراء قصف طيران الاحتلال الحربي فجر الخميس، منزلاً جنوب غرب مدينة غزة.

وأفاد “الدفاع المدني” بأن طواقمه أخمدت حريقًا كبيرًا في منزل في الجهة الغربية من مخيم جباليا شمال غزة، بعد قصفه من قبل الاحتلال.

وقصفت قوات الاحتلال مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين خلف أبراج الشيخ زايد شمال غزة.

ونسفت قوات الاحتلال، بعد منتصف الليل، مباني سكنية في مخيم جباليا المحاصر، شمالي غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق قذائف من قبل الزوارق الحربية لذات المنطقة في المخيم.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، نتيجة قصف إسرائيلي على منزل في محيط مفترق عبد العال في مدينة غزة.

وفي غارة أخرى، استشهد 12 شخصا وأصيب آخرون نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قرب البرج الإيطالي في حي النصر، كما تعرض منزل عائلة أخرى في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة لقصف إسرائيلي.