الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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اللواء سلامي: نقول لاسرائيل ان الوعد الصادق 2 كان تحذيرا فقط ونموذجا مصغرا لما نستطيع انجازه بما لدينا من قدرة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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