الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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اللواء سلامي: اذا استهدف العدو اراضينا وقادتنا ومصالحنا فسنستهدف اراضيه وهو يعرف اننا نفي بوعدنا

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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