الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ تجمعا للاحتلال في منطقة السدانة بمزارع شبعا

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :