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اعلام الاحتلال: اطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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