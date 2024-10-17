الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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الجهاد الاسلامي: العدوان الامريكي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان واشنطن هي التي تدير الحرب المسعورة التي يشنها الاحتلال ضد شعوب منطقتنا

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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