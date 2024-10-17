الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الاسلامي: الذرائع التي يستخدمها الجيش الامريكي لقصف مناطق سكنية هي تكرار للاكاذيب ذاتها التي يروجها الكيان الصهيوني المجرم

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :