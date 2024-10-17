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الجهاد الاسلامي: نحن على ثقة تامة بان الشعب اليمني وقواته الباسلة سيردان على هذا العدوان الغاشم

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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