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انتشال جثامين 6 شهداء اثر قصف بلدة الفخاري شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

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