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اتحاد النقابات العمالية في استراليا يؤيد مقاطعة "اسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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