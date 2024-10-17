شاهد.. حزب الله يتفنن في ترويع الاحتلال

العالم - لبنان

وتبقى أرض لبنان عصية على الأعداء ومقاومتها تسطر الملاحم في ذاكرة التاريخ حيث يواصل حزب الله تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي الخسائر في العدد والعتاد ويتصدى لمحاولتها إختراق الأراضي اللبنانية.

حزب الله وفي عمليات نوعية استهدف دبابتي ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات اللبونة جنوبي لبنان بصواريخ موجهة ما أدى إلى احراقهما بالكامل وإيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح.

مقاومو حزب الله كانوا أيضا بالمرصاد لجيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية حيث أوقعوا عدداً من جنود اللواء غولاني في معارك عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بين قتيل وجريح.

والمستوطنات الإسرائيلية هي أيضا كانت في مرمى نيران حزب الله، حيث استهدف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وأشعل النيران فيها وتسببت بأضرار في المباني، كما قصف مستوطنة صفد شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بصلية صاروخية.

وسائل اعلام الاحتلال اقرت بأن السلطات الإسرائيلية أخطرت المستوطنين في كريات شمونه بإخلائها والنزوح نحو طبريا رغم التعيم الإعلامي الذي يمارسه كيان الاحتلال حول الأضرار الناتجة عن صواريخ المقاومة.

وكانت صواريخ المقاومة بالمرصاد لتجمعات جنود الاحتلال في مستوطنة مسكاف عام وبلدتي العديسة ومركبا و وادي هونين وخلة ورد، كما دكت ثكنة يفتاح ودلتون بصلية صاروخية.

وقبل ذلك، أجبرت المقاومة، مسيّرتين إسرائيليتين على التراجع من أجواء الجنوب اللبناني ومغادرتها، بعدما تصدت لهما عبر إطلاق صواريخ أرض - جو في اتجاههما.

أما عن صفارات الرعب فأنها تدوي بين الفينة والأخرى في المستوطنات الإسرائيلية حيث دوت في الجليل الأعلى والأسفل والغربي والأغور، وصولاً إلى سخنين ومرج بني عامر وحيفا.

وصواريخ حزب الله مازالت تطلق بكل قوة من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب اللبناني والفلسطيني.