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المستشار الالماني: حصول "اسرائيل" على الاسلحة هو جزء من قدرتها على الدفاع عن نفسها

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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