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مصادر لبنانية: الاحتلال يطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي محاولا سحب الياته التي استهدفتها المقاومة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

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