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الصحة بغزة: عدد الشهداء منذ بداية العملية العسكرية على شمال القطاع تجاوز 400

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

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