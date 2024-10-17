الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في المطلة وكفرجلعادي ومسكفعام بإصبع الجليل

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :