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المقاومة اللبنانية تدمر دبابتي ميركافا في مرتفع اللبونة وتوقع افرادهما قتلى وجرحى

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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