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غارة لطيران الاحتلال تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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