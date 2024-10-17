الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة بغزة: 29 شهيدا و93 اصابة بمجزرتين للاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :