الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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وزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس المصري في القاهرة ويناقش معه أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الاقليمية

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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