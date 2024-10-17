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عراقجي والسيسي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الجرائم في غزة ولبنان ومنع توسع نطاق الحرب التي يسعى اليها كيان الاحتلال

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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