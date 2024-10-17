الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تدك تجمعا للاحتلال بين كفركلا والعديسة وتحقق اصابة مباشرة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :