عراقجي يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

العالم - ايران

وأكد عراقجي والسيسي خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الجرائم في غزة ولبنان ومنع توسع نطاق الحرب التي يسعى اليها كيان الاحتلال.

واعلنت الرئاسة المصرية ان عبدالفتاح السيسي أكد خلال استقبال عراقجي على ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.

كما التقى وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وفي اطار مشاوراته الاقليمية بشان آخر مستجدات الوضع في غزة ولبنان والسعي لوقف جرائم الكيان الصهيوني، قام عراقجي بجولة شملت كلا من لبنان وسوريا والعربية السعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والأردن والتقى كبار المسؤولين فيها.

وتعد القاهرة المحطة الثامنة لجولة وزير الخارجية الايراني الاقليمية في اطار الجهود الدبلوماسية الايرانية لوقف الحرب في غزة ولبنان.