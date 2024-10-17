الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

النائب حسن فضل الله: معركتنا اليوم هي معركة الدفاع عن وطننا

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :