الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

النائب حسن فضل الله: العدو لديه امكانات للتدمير لكنه لم يستطع وقف المقاومة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :