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وزير الخارجية الايراني يؤكد للرئيس المصري بالقاهرة ضرورة تعبئة الجهود لزيادة الضغوط من اجل وقف العدوان الاسرائيلي واغاثة النازحين بغزة ولبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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