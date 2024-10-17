الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس السيسي يصف في لقاء مع وزير الخارجية الايراني بالقاهرة الوضع الامني في المنطقة بانه مثير للقلق

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :