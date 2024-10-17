فضل الله: العدوّ لم يستطع تحقيق أيًا من أهدافه

العالم - لبنان

وقال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله في كلمته المباشرة بالبرلمان اللبناني، اليوم الخميس، إن العدو ظن واهما أن باغتيال قادة المقاومة سيتمكن من تحقيق اهدافه، مؤكدا أن المقاومين استلهموا طريقهم من سيد المقاومة ويواصلون مقاومتهم بعزم وثبات.

وأضاف فضل الله أنه لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض إلغاء الدور الريادي للمقاومة في لبنان، داعيا الشعب في الوقت نفسه ألا يعير بالأراجيف والمحرضين، مؤكدا أن المقاومة قوية إذ رغم كثافة النيران فالمقاومون يدافعون ببطولة نادرة عن ارضهم.

وتابع فضل الله أن خيار قادة المقاومة هو مواصلة القتال بكل الوسائل من أجل منع العدو على تحقيق اهدافه.

وقال النائب فضل الله ان ملف وقف إطلاق النار هو بيد الرئيس بري بالتعاون مع الرئيس ميقاتي

واضاف فضل الله: نحن لن ندخل في أي تفاصيل متعلّقة بالمفاوضات ونرى أن الرئيس بري قادر على تحقيق مصلحة الوطن.

وأشاد بالمقاومين في الميدان قائلا إنه الى اليوم لم يتمكن العدو من السيطرة على قرية لبنانية، وإن الجبهة فيها العدد الكافي من المقاتلين، فيما قلبوا الطاولة على نتنياهو.

وحول جهود وقف العدوان الصهيوني صرح أن الدولة اليوم تسعى دبلوماسيا لوقف العدوان.

وتابع أن تشكيلات حزب الله وبالتعاون مع حركة أمل تعمل بأقصى الحدود للتخفيف عن معاناة النازحين وإعادة الاعمار.

واستطرد قائلا إن شعبنا يتمسك بحقه في الدفاع عن الأرض وعلى الواهمين أن يستفيقوا من نشوة نتنياهو.

وقال النائب اللبناني: نحن نعمل على 3 خطوط وأولهم الميدان وما يحصل هناك ملاحم بطولية لا تحويها الصور والكلمات.

كما أضاف أن أهالي الجنوب يدفعون اليوم ثمن الدفاع عن الارض والشرف والكرامة.

وأكد فضل الله أن الاولوية في البلد هو وقف العدوان الصهيوني على لبنان، مشيرا الى خيار الخدمة للشعب حيث نحن جزء من هذا الشعب، وأن معركتنا هي معركة الدفاع عن الوطن.