الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحد من التصعيد ووقف العدوان ومنع وقوع حرب كارثية بالمنطقة والحفاظ على سيادة الدول وحماية الاستقرار الاقليمي

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

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