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عشرات الشهداء والجرحى معظمهم اطفال ونساء جراء قصف اسرائيلي استهدف مدرسة للنازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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