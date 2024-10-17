الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مكتب الاعلام الحكومي: الاحتلال قصف مدرسة النازحين بجباليا تزامنا مع تقديم وجبة الغذاء لهم

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :