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اعلام الاحتلال: حزب الله اطلق اكثر من 2600 صاروخ على "اسرائيل" خلال اسبوعين

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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