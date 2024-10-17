الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: "اسرائيل" غير قادرة على ادارة حروب طويلة

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :