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الاعلام العبري: مقتل 5 جنود واصابة 20 آخرين بحادث صعب في معركة جنوبي لبنان

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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