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مصادر اعلامية: وصول 24 شهيدا و150 مصابا من مخيم جباليا الى مستشفى كمال عدوان والعودة شمالي القطاع

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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